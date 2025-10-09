- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
176
Negociações com lucro:
174 (98.86%)
Negociações com perda:
2 (1.14%)
Melhor negociação:
411.90 USD
Pior negociação:
-265.40 USD
Lucro bruto:
38 205.65 USD (374 799 pips)
Perda bruta:
-330.30 USD (3 301 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
159 (35 420.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
35 420.25 USD (159)
Índice de Sharpe:
3.50
Atividade de negociação:
99.48%
Depósito máximo carregado:
7.99%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
114.67
Negociações longas:
176 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
115.67
Valor esperado:
215.20 USD
Lucro médio:
219.57 USD
Perda média:
-165.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-330.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-330.30 USD (2)
Crescimento mensal:
4.53%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
330.30 USD (0.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.19% (330.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
34.98% (58 924.75 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|176
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|38K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|371K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +411.90 USD
Pior negociação: -265 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 159
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +35 420.25 USD
Máxima perda consecutiva: -330.30 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
Sem comentários
