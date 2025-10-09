- 자본
트레이드:
194
이익 거래:
191 (98.45%)
손실 거래:
3 (1.55%)
최고의 거래:
623.60 USD
최악의 거래:
-555.60 USD
총 수익:
41 989.55 USD (408 724 pips)
총 손실:
-885.90 USD (6 079 pips)
연속 최대 이익:
159 (35 420.25 USD)
연속 최대 이익:
35 420.25 USD (159)
샤프 비율:
2.46
거래 활동:
99.48%
최대 입금량:
7.99%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
73.98
롱(주식매수):
194 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
47.40
기대수익:
211.87 USD
평균 이익:
219.84 USD
평균 손실:
-295.30 USD
연속 최대 손실:
2 (-330.30 USD)
연속 최대 손실:
-555.60 USD (1)
월별 성장률:
4.88%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
555.60 USD (0.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.31% (555.60 USD)
자본금별:
34.98% (58 924.75 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|194
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|41K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|403K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "SalmaMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|0.43 × 21
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|4.91 × 44
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
리뷰 없음
