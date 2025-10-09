СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / KILAU EMAS V2
Ganda Prawira Tanzil

KILAU EMAS V2

Ganda Prawira Tanzil
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 25%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
173
Прибыльных трейдов:
171 (98.84%)
Убыточных трейдов:
2 (1.16%)
Лучший трейд:
411.90 USD
Худший трейд:
-265.40 USD
Общая прибыль:
37 772.15 USD (370 658 pips)
Общий убыток:
-330.30 USD (3 301 pips)
Макс. серия выигрышей:
159 (35 420.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
35 420.25 USD (159)
Коэффициент Шарпа:
3.60
Торговая активность:
99.48%
Макс. загрузка депозита:
7.99%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
113.36
Длинных трейдов:
173 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
114.36
Мат. ожидание:
216.43 USD
Средняя прибыль:
220.89 USD
Средний убыток:
-165.15 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-330.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-330.30 USD (2)
Прирост в месяц:
5.01%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
330.30 USD (0.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.19% (330.30 USD)
По эквити:
34.98% (58 924.75 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 173
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 37K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 367K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +411.90 USD
Худший трейд: -265 USD
Макс. серия выигрышей: 159
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +35 420.25 USD
Макс. убыток в серии: -330.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
еще 10...
Нет отзывов
2025.12.18 16:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.28 15:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 12:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 11:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 01:51
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 10:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 01:27
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.10.10 18:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 15:35
Share of trading days is too low
2025.10.09 15:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 08:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 08:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 08:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.09 08:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 08:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
KILAU EMAS V2
300 USD в месяц
25%
0
0
USD
177K
USD
11
100%
173
98%
99%
114.35
216.43
USD
35%
1:200
Копировать

