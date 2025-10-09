- Прирост
Всего трейдов:
173
Прибыльных трейдов:
171 (98.84%)
Убыточных трейдов:
2 (1.16%)
Лучший трейд:
411.90 USD
Худший трейд:
-265.40 USD
Общая прибыль:
37 772.15 USD (370 658 pips)
Общий убыток:
-330.30 USD (3 301 pips)
Макс. серия выигрышей:
159 (35 420.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
35 420.25 USD (159)
Коэффициент Шарпа:
3.60
Торговая активность:
99.48%
Макс. загрузка депозита:
7.99%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
113.36
Длинных трейдов:
173 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
114.36
Мат. ожидание:
216.43 USD
Средняя прибыль:
220.89 USD
Средний убыток:
-165.15 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-330.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-330.30 USD (2)
Прирост в месяц:
5.01%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
330.30 USD (0.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.19% (330.30 USD)
По эквити:
34.98% (58 924.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|173
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|37K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|367K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +411.90 USD
Худший трейд: -265 USD
Макс. серия выигрышей: 159
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +35 420.25 USD
Макс. убыток в серии: -330.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
