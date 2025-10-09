- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
129
利益トレード:
61 (47.28%)
損失トレード:
68 (52.71%)
ベストトレード:
101.06 USD
最悪のトレード:
-100.26 USD
総利益:
1 659.50 USD (5 115 098 pips)
総損失:
-1 228.29 USD (5 054 514 pips)
最大連続の勝ち:
7 (158.78 USD)
最大連続利益:
158.78 USD (7)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
62.02%
最大入金額:
4.98%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
2.12
長いトレード:
76 (58.91%)
短いトレード:
53 (41.09%)
プロフィットファクター:
1.35
期待されたペイオフ:
3.34 USD
平均利益:
27.20 USD
平均損失:
-18.06 USD
最大連続の負け:
6 (-99.12 USD)
最大連続損失:
-203.08 USD (5)
月間成長:
6.85%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
14.86 USD
最大の:
203.08 USD (14.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.39% (203.08 USD)
エクイティによる:
9.81% (129.42 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD#
|76
|GOLD#
|53
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD#
|-71
|GOLD#
|502
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD#
|10K
|GOLD#
|50K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +101.06 USD
最悪のトレード: -100 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +158.78 USD
最大連続損失: -99.12 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 38"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
HIGH PROBABILITY SET UP
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
39%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
12
0%
129
47%
62%
1.35
3.34
USD
USD
14%
1:200