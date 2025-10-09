- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
129
盈利交易:
61 (47.28%)
亏损交易:
68 (52.71%)
最好交易:
101.06 USD
最差交易:
-100.26 USD
毛利:
1 659.50 USD (5 115 098 pips)
毛利亏损:
-1 228.29 USD (5 054 514 pips)
最大连续赢利:
7 (158.78 USD)
最大连续盈利:
158.78 USD (7)
夏普比率:
0.12
交易活动:
64.13%
最大入金加载:
4.98%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
15 小时
采收率:
2.12
长期交易:
76 (58.91%)
短期交易:
53 (41.09%)
利润因子:
1.35
预期回报:
3.34 USD
平均利润:
27.20 USD
平均损失:
-18.06 USD
最大连续失误:
6 (-99.12 USD)
最大连续亏损:
-203.08 USD (5)
每月增长:
12.21%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
14.86 USD
最大值:
203.08 USD (14.39%)
相对跌幅:
结余:
14.39% (203.08 USD)
净值:
9.81% (129.42 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD#
|76
|GOLD#
|53
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD#
|-71
|GOLD#
|502
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD#
|10K
|GOLD#
|50K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +101.06 USD
最差交易: -100 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +158.78 USD
最大连续亏损: -99.12 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 38 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
HIGH PROBABILITY SET UP
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
39%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
12
0%
129
47%
64%
1.35
3.34
USD
USD
14%
1:200