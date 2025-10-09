SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / BINTANG TARULI
Lustar Tolopan

BINTANG TARULI

Lustar Tolopan
0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 39%
XMGlobal-Real 38
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
129
Transacciones Rentables:
61 (47.28%)
Transacciones Irrentables:
68 (52.71%)
Mejor transacción:
101.06 USD
Peor transacción:
-100.26 USD
Beneficio Bruto:
1 659.50 USD (5 115 098 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 228.29 USD (5 054 514 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (158.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
158.78 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
64.13%
Carga máxima del depósito:
4.98%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
2.12
Transacciones Largas:
76 (58.91%)
Transacciones Cortas:
53 (41.09%)
Factor de Beneficio:
1.35
Beneficio Esperado:
3.34 USD
Beneficio medio:
27.20 USD
Pérdidas medias:
-18.06 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-99.12 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-203.08 USD (5)
Crecimiento al mes:
12.21%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
14.86 USD
Máxima:
203.08 USD (14.39%)
Reducción relativa:
De balance:
14.39% (203.08 USD)
De fondos:
9.81% (129.42 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD# 76
GOLD# 53
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD# -71
GOLD# 502
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD# 10K
GOLD# 50K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +101.06 USD
Peor transacción: -100 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +158.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -99.12 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 38" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

HIGH PROBABILITY SET UP
No hay comentarios
2025.12.17 00:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 05:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 16:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 15:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 12:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.10.10 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 15:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 06:38
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.09 06:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 06:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
