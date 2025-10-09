СигналыРазделы
Lustar Tolopan

BINTANG TARULI

Lustar Tolopan
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 38%
XMGlobal-Real 38
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
127
Прибыльных трейдов:
60 (47.24%)
Убыточных трейдов:
67 (52.76%)
Лучший трейд:
101.06 USD
Худший трейд:
-100.26 USD
Общая прибыль:
1 647.46 USD (5 074 979 pips)
Общий убыток:
-1 225.33 USD (5 044 634 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (158.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
158.78 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
64.13%
Макс. загрузка депозита:
4.98%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
2.08
Длинных трейдов:
76 (59.84%)
Коротких трейдов:
51 (40.16%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
3.32 USD
Средняя прибыль:
27.46 USD
Средний убыток:
-18.29 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-99.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-203.08 USD (5)
Прирост в месяц:
4.63%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.86 USD
Максимальная:
203.08 USD (14.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.39% (203.08 USD)
По эквити:
9.81% (129.42 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD# 74
GOLD# 53
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD# -80
GOLD# 502
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD# -20K
GOLD# 50K
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +101.06 USD
Худший трейд: -100 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +158.78 USD
Макс. убыток в серии: -99.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 38" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

HIGH PROBABILITY SET UP
Нет отзывов
2025.12.17 00:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 05:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 16:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 15:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 12:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.10.10 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 15:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 06:38
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.09 06:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 06:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
