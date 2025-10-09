- Прирост
Всего трейдов:
127
Прибыльных трейдов:
60 (47.24%)
Убыточных трейдов:
67 (52.76%)
Лучший трейд:
101.06 USD
Худший трейд:
-100.26 USD
Общая прибыль:
1 647.46 USD (5 074 979 pips)
Общий убыток:
-1 225.33 USD (5 044 634 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (158.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
158.78 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
64.13%
Макс. загрузка депозита:
4.98%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
2.08
Длинных трейдов:
76 (59.84%)
Коротких трейдов:
51 (40.16%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
3.32 USD
Средняя прибыль:
27.46 USD
Средний убыток:
-18.29 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-99.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-203.08 USD (5)
Прирост в месяц:
4.63%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.86 USD
Максимальная:
203.08 USD (14.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.39% (203.08 USD)
По эквити:
9.81% (129.42 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD#
|74
|GOLD#
|53
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD#
|-80
|GOLD#
|502
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD#
|-20K
|GOLD#
|50K
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
Лучший трейд: +101.06 USD
Худший трейд: -100 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +158.78 USD
Макс. убыток в серии: -99.12 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 38" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
HIGH PROBABILITY SET UP
30 USD в месяц
38%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
12
0%
127
47%
64%
1.34
3.32
USD
USD
14%
1:200