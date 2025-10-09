SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / BINTANG TARULI
Lustar Tolopan

BINTANG TARULI

Lustar Tolopan
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
XMGlobal-Real 38
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
31
Bénéfice trades:
16 (51.61%)
Perte trades:
15 (48.39%)
Meilleure transaction:
93.30 USD
Pire transaction:
-100.26 USD
Bénéfice brut:
495.27 USD (1 618 698 pips)
Perte brute:
-365.00 USD (990 326 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (129.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
129.82 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
46.36%
Charge de dépôt maximale:
3.75%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
0.64
Longs trades:
23 (74.19%)
Courts trades:
8 (25.81%)
Facteur de profit:
1.36
Rendement attendu:
4.20 USD
Bénéfice moyen:
30.95 USD
Perte moyenne:
-24.33 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-203.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-203.08 USD (5)
Croissance mensuelle:
10.82%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14.86 USD
Maximal:
203.08 USD (14.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.39% (203.08 USD)
Par fonds propres:
9.81% (129.42 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD# 19
GOLD# 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD# 70
GOLD# 60
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD# 622K
GOLD# 6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +93.30 USD
Pire transaction: -100 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +129.82 USD
Perte consécutive maximale: -203.08 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 38" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

HIGH PROBABILITY SET UP
Aucun avis
2025.10.24 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 12:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.10.10 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 15:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 06:38
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.09 06:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 06:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BINTANG TARULI
30 USD par mois
11%
0
0
USD
1.3K
USD
3
0%
31
51%
46%
1.35
4.20
USD
14%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.