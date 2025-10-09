SignaleKategorien
Lustar Tolopan

BINTANG TARULI

Lustar Tolopan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 30%
XMGlobal-Real 38
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
133
Gewinntrades:
62 (46.61%)
Verlusttrades:
71 (53.38%)
Bester Trade:
101.06 USD
Schlechtester Trade:
-100.26 USD
Bruttoprofit:
1 678.46 USD (5 116 994 pips)
Bruttoverlust:
-1 328.12 USD (5 064 497 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (158.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
158.78 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
62.02%
Max deposit load:
6.19%
Letzter Trade:
14 Minuten
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
1.73
Long-Positionen:
80 (60.15%)
Short-Positionen:
53 (39.85%)
Profit-Faktor:
1.26
Mathematische Gewinnerwartung:
2.63 USD
Durchschnittlicher Profit:
27.07 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.71 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-99.12 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-203.08 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-4.42%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
14.86 USD
Maximaler:
203.08 USD (14.39%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.39% (203.08 USD)
Kapital:
9.81% (129.42 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD# 76
GOLD# 57
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD# -71
GOLD# 421
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD# 10K
GOLD# 42K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +101.06 USD
Schlechtester Trade: -100 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +158.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -99.12 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 38" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

HIGH PROBABILITY SET UP
Keine Bewertungen
2025.12.17 00:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 05:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 16:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 15:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 12:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.10.10 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 15:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 06:38
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.09 06:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 06:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
