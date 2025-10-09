SinaisSeções
Lustar Tolopan

BINTANG TARULI

Lustar Tolopan
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 39%
XMGlobal-Real 38
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
129
Negociações com lucro:
61 (47.28%)
Negociações com perda:
68 (52.71%)
Melhor negociação:
101.06 USD
Pior negociação:
-100.26 USD
Lucro bruto:
1 659.50 USD (5 115 098 pips)
Perda bruta:
-1 228.29 USD (5 054 514 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (158.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
158.78 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
64.13%
Depósito máximo carregado:
4.98%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
2.12
Negociações longas:
76 (58.91%)
Negociações curtas:
53 (41.09%)
Fator de lucro:
1.35
Valor esperado:
3.34 USD
Lucro médio:
27.20 USD
Perda média:
-18.06 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-99.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-203.08 USD (5)
Crescimento mensal:
12.21%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14.86 USD
Máximo:
203.08 USD (14.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.39% (203.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.81% (129.42 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD# 76
GOLD# 53
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD# -71
GOLD# 502
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD# 10K
GOLD# 50K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 38" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

HIGH PROBABILITY SET UP
Sem comentários
2025.12.17 00:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 05:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 16:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 15:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 12:29
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.10.10 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 15:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 06:38
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.09 06:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 06:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
