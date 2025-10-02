- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 227
利益トレード:
1 488 (66.81%)
損失トレード:
739 (33.18%)
ベストトレード:
1 341.42 USD
最悪のトレード:
-326.40 USD
総利益:
15 750.12 USD (739 099 pips)
総損失:
-10 212.58 USD (649 348 pips)
最大連続の勝ち:
19 (119.46 USD)
最大連続利益:
2 128.60 USD (3)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
27.27%
最大入金額:
1.53%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
69
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
2.33
長いトレード:
1 165 (52.31%)
短いトレード:
1 062 (47.69%)
プロフィットファクター:
1.54
期待されたペイオフ:
2.49 USD
平均利益:
10.58 USD
平均損失:
-13.82 USD
最大連続の負け:
11 (-2 375.35 USD)
最大連続損失:
-2 375.35 USD (11)
月間成長:
3.77%
年間予想:
45.71%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
2 375.35 USD (13.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.58% (2 375.35 USD)
エクイティによる:
5.47% (1 136.88 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2062
|EURUSD
|164
|AUDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|5.6K
|EURUSD
|-68
|AUDUSD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|90K
|EURUSD
|-118
|AUDUSD
|0
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 341.42 USD
最悪のトレード: -326 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +119.46 USD
最大連続損失: -2 375.35 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DPrimeVU-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
