- 자본
- 축소
트레이드:
2 251
이익 거래:
1 506 (66.90%)
손실 거래:
745 (33.10%)
최고의 거래:
1 341.42 USD
최악의 거래:
-326.40 USD
총 수익:
15 906.71 USD (750 927 pips)
총 손실:
-10 278.64 USD (655 915 pips)
연속 최대 이익:
19 (119.46 USD)
연속 최대 이익:
2 128.60 USD (3)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
24.43%
최대 입금량:
1.53%
최근 거래:
8 분 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
2.37
롱(주식매수):
1 186 (52.69%)
숏(주식차입매도):
1 065 (47.31%)
수익 요인:
1.55
기대수익:
2.50 USD
평균 이익:
10.56 USD
평균 손실:
-13.80 USD
연속 최대 손실:
11 (-2 375.35 USD)
연속 최대 손실:
-2 375.35 USD (11)
월별 성장률:
2.43%
연간 예측:
29.54%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
2 375.35 USD (13.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.58% (2 375.35 USD)
자본금별:
5.47% (1 136.88 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2086
|EURUSD
|164
|AUDUSD
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|5.7K
|EURUSD
|-68
|AUDUSD
|0
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|95K
|EURUSD
|-118
|AUDUSD
|0
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DPrimeVU-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
