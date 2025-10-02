СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Saving EA Doo Prime
Jirapong Kreusonthi

Saving EA Doo Prime

Jirapong Kreusonthi
0 отзывов
Надежность
34 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 31%
DPrimeVU-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 227
Прибыльных трейдов:
1 488 (66.81%)
Убыточных трейдов:
739 (33.18%)
Лучший трейд:
1 341.42 USD
Худший трейд:
-326.40 USD
Общая прибыль:
15 750.12 USD (739 099 pips)
Общий убыток:
-10 212.58 USD (649 348 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (119.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 128.60 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
27.27%
Макс. загрузка депозита:
1.53%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
69
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.33
Длинных трейдов:
1 165 (52.31%)
Коротких трейдов:
1 062 (47.69%)
Профит фактор:
1.54
Мат. ожидание:
2.49 USD
Средняя прибыль:
10.58 USD
Средний убыток:
-13.82 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-2 375.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 375.35 USD (11)
Прирост в месяц:
3.77%
Годовой прогноз:
45.71%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2 375.35 USD (13.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.58% (2 375.35 USD)
По эквити:
5.47% (1 136.88 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 2062
EURUSD 164
AUDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 5.6K
EURUSD -68
AUDUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 90K
EURUSD -118
AUDUSD 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 341.42 USD
Худший трейд: -326 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +119.46 USD
Макс. убыток в серии: -2 375.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DPrimeVU-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.09 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 15:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 05:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 03:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 09:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 08:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 09:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 00:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Saving EA Doo Prime
30 USD в месяц
31%
0
0
USD
22K
USD
34
96%
2 227
66%
27%
1.54
2.49
USD
11%
1:500
