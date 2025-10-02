- Прирост
Всего трейдов:
2 227
Прибыльных трейдов:
1 488 (66.81%)
Убыточных трейдов:
739 (33.18%)
Лучший трейд:
1 341.42 USD
Худший трейд:
-326.40 USD
Общая прибыль:
15 750.12 USD (739 099 pips)
Общий убыток:
-10 212.58 USD (649 348 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (119.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 128.60 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
27.27%
Макс. загрузка депозита:
1.53%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
69
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.33
Длинных трейдов:
1 165 (52.31%)
Коротких трейдов:
1 062 (47.69%)
Профит фактор:
1.54
Мат. ожидание:
2.49 USD
Средняя прибыль:
10.58 USD
Средний убыток:
-13.82 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-2 375.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 375.35 USD (11)
Прирост в месяц:
3.77%
Годовой прогноз:
45.71%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2 375.35 USD (13.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.58% (2 375.35 USD)
По эквити:
5.47% (1 136.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2062
|EURUSD
|164
|AUDUSD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5.6K
|EURUSD
|-68
|AUDUSD
|0
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|90K
|EURUSD
|-118
|AUDUSD
|0
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 341.42 USD
Худший трейд: -326 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +119.46 USD
Макс. убыток в серии: -2 375.35 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DPrimeVU-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
