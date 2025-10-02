SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Saving EA Doo Prime
Jirapong Kreusonthi

Saving EA Doo Prime

Jirapong Kreusonthi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
34 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 31%
DPrimeVU-Live 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 227
Gewinntrades:
1 488 (66.81%)
Verlusttrades:
739 (33.18%)
Bester Trade:
1 341.42 USD
Schlechtester Trade:
-326.40 USD
Bruttoprofit:
15 750.12 USD (739 099 pips)
Bruttoverlust:
-10 212.58 USD (649 348 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (119.46 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 128.60 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
27.27%
Max deposit load:
1.53%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
69
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
2.33
Long-Positionen:
1 165 (52.31%)
Short-Positionen:
1 062 (47.69%)
Profit-Faktor:
1.54
Mathematische Gewinnerwartung:
2.49 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.82 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-2 375.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 375.35 USD (11)
Wachstum pro Monat :
3.77%
Jahresprognose:
45.71%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
2 375.35 USD (13.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.58% (2 375.35 USD)
Kapital:
5.47% (1 136.88 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 2062
EURUSD 164
AUDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 5.6K
EURUSD -68
AUDUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 90K
EURUSD -118
AUDUSD 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 341.42 USD
Schlechtester Trade: -326 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +119.46 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 375.35 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DPrimeVU-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 15:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 05:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 03:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 09:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 08:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 09:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 00:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.