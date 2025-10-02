- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 227
盈利交易:
1 488 (66.81%)
亏损交易:
739 (33.18%)
最好交易:
1 341.42 USD
最差交易:
-326.40 USD
毛利:
15 750.12 USD (739 099 pips)
毛利亏损:
-10 212.58 USD (649 348 pips)
最大连续赢利:
19 (119.46 USD)
最大连续盈利:
2 128.60 USD (3)
夏普比率:
0.06
交易活动:
27.27%
最大入金加载:
1.53%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
69
平均持有时间:
3 小时
采收率:
2.33
长期交易:
1 165 (52.31%)
短期交易:
1 062 (47.69%)
利润因子:
1.54
预期回报:
2.49 USD
平均利润:
10.58 USD
平均损失:
-13.82 USD
最大连续失误:
11 (-2 375.35 USD)
最大连续亏损:
-2 375.35 USD (11)
每月增长:
3.77%
年度预测:
45.71%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
2 375.35 USD (13.61%)
相对跌幅:
结余:
10.58% (2 375.35 USD)
净值:
5.47% (1 136.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2062
|EURUSD
|164
|AUDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|5.6K
|EURUSD
|-68
|AUDUSD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|90K
|EURUSD
|-118
|AUDUSD
|0
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 341.42 USD
最差交易: -326 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +119.46 USD
最大连续亏损: -2 375.35 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DPrimeVU-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
31%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
34
96%
2 227
66%
27%
1.54
2.49
USD
USD
11%
1:500