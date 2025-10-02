- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 227
Negociações com lucro:
1 488 (66.81%)
Negociações com perda:
739 (33.18%)
Melhor negociação:
1 341.42 USD
Pior negociação:
-326.40 USD
Lucro bruto:
15 750.12 USD (739 099 pips)
Perda bruta:
-10 212.58 USD (649 348 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (119.46 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 128.60 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
27.27%
Depósito máximo carregado:
1.53%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
69
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
2.33
Negociações longas:
1 165 (52.31%)
Negociações curtas:
1 062 (47.69%)
Fator de lucro:
1.54
Valor esperado:
2.49 USD
Lucro médio:
10.58 USD
Perda média:
-13.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-2 375.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 375.35 USD (11)
Crescimento mensal:
3.77%
Previsão anual:
45.71%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2 375.35 USD (13.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.58% (2 375.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.47% (1 136.88 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2062
|EURUSD
|164
|AUDUSD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|5.6K
|EURUSD
|-68
|AUDUSD
|0
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|90K
|EURUSD
|-118
|AUDUSD
|0
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DPrimeVU-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
31%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
34
96%
2 227
66%
27%
1.54
2.49
USD
USD
11%
1:500