Jirapong Kreusonthi

Saving EA Doo Prime

Jirapong Kreusonthi
0 comentários
Confiabilidade
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 31%
DPrimeVU-Live 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 227
Negociações com lucro:
1 488 (66.81%)
Negociações com perda:
739 (33.18%)
Melhor negociação:
1 341.42 USD
Pior negociação:
-326.40 USD
Lucro bruto:
15 750.12 USD (739 099 pips)
Perda bruta:
-10 212.58 USD (649 348 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (119.46 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 128.60 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
27.27%
Depósito máximo carregado:
1.53%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
69
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
2.33
Negociações longas:
1 165 (52.31%)
Negociações curtas:
1 062 (47.69%)
Fator de lucro:
1.54
Valor esperado:
2.49 USD
Lucro médio:
10.58 USD
Perda média:
-13.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-2 375.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 375.35 USD (11)
Crescimento mensal:
3.77%
Previsão anual:
45.71%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2 375.35 USD (13.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.58% (2 375.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.47% (1 136.88 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 2062
EURUSD 164
AUDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 5.6K
EURUSD -68
AUDUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 90K
EURUSD -118
AUDUSD 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 341.42 USD
Pior negociação: -326 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +119.46 USD
Máxima perda consecutiva: -2 375.35 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DPrimeVU-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

