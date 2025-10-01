- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
359
利益トレード:
281 (78.27%)
損失トレード:
78 (21.73%)
ベストトレード:
39.71 USD
最悪のトレード:
-87.22 USD
総利益:
2 050.83 USD (89 718 pips)
総損失:
-1 716.51 USD (66 872 pips)
最大連続の勝ち:
16 (41.80 USD)
最大連続利益:
116.20 USD (14)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
5.52%
最大入金額:
38.60%
最近のトレード:
14 日前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
20 分
リカバリーファクター:
1.17
長いトレード:
184 (51.25%)
短いトレード:
175 (48.75%)
プロフィットファクター:
1.19
期待されたペイオフ:
0.93 USD
平均利益:
7.30 USD
平均損失:
-22.01 USD
最大連続の負け:
8 (-286.56 USD)
最大連続損失:
-286.56 USD (8)
月間成長:
-20.60%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
286.56 USD (40.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
40.76% (286.56 USD)
エクイティによる:
29.97% (125.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|359
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|334
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +39.71 USD
最悪のトレード: -87 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +41.80 USD
最大連続損失: -286.56 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
4 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
35 USD/月
111%
0
0
USD
USD
634
USD
USD
11
100%
359
78%
6%
1.19
0.93
USD
USD
41%
1:500