СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / EA Rozy
Teerathad Booranawisedkul

EA Rozy

Teerathad Booranawisedkul
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 111%
RoboForex-ECN-3
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
359
Прибыльных трейдов:
281 (78.27%)
Убыточных трейдов:
78 (21.73%)
Лучший трейд:
39.71 USD
Худший трейд:
-87.22 USD
Общая прибыль:
2 050.83 USD (89 718 pips)
Общий убыток:
-1 716.51 USD (66 872 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (41.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
116.20 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
5.52%
Макс. загрузка депозита:
38.60%
Последний трейд:
10 дней
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
1.17
Длинных трейдов:
184 (51.25%)
Коротких трейдов:
175 (48.75%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
0.93 USD
Средняя прибыль:
7.30 USD
Средний убыток:
-22.01 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-286.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-286.56 USD (8)
Прирост в месяц:
-20.60%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
286.56 USD (40.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.76% (286.56 USD)
По эквити:
29.97% (125.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 359
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 334
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +39.71 USD
Худший трейд: -87 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +41.80 USD
Макс. убыток в серии: -286.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.87 × 415
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
ICMarketsSC-Live05
8.13 × 23
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
Hankotrade-Live
12.75 × 73
ICMarketsSC-Live09
14.36 × 111
Alpari-Nano
14.79 × 643
еще 4...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.21 08:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 11:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.08 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 15:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 17:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 10:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 01:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.01 16:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 16:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 15:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 09:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 07:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 07:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 09:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.15 09:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 01:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 23:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 17:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.02 16:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EA Rozy
35 USD в месяц
111%
0
0
USD
634
USD
11
100%
359
78%
6%
1.19
0.93
USD
41%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.