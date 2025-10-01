- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
359
Прибыльных трейдов:
281 (78.27%)
Убыточных трейдов:
78 (21.73%)
Лучший трейд:
39.71 USD
Худший трейд:
-87.22 USD
Общая прибыль:
2 050.83 USD (89 718 pips)
Общий убыток:
-1 716.51 USD (66 872 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (41.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
116.20 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
5.52%
Макс. загрузка депозита:
38.60%
Последний трейд:
10 дней
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
1.17
Длинных трейдов:
184 (51.25%)
Коротких трейдов:
175 (48.75%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
0.93 USD
Средняя прибыль:
7.30 USD
Средний убыток:
-22.01 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-286.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-286.56 USD (8)
Прирост в месяц:
-20.60%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
286.56 USD (40.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.76% (286.56 USD)
По эквити:
29.97% (125.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|359
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|334
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +39.71 USD
Худший трейд: -87 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +41.80 USD
Макс. убыток в серии: -286.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
Нет отзывов
