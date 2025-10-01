- Crescimento
Negociações:
359
Negociações com lucro:
281 (78.27%)
Negociações com perda:
78 (21.73%)
Melhor negociação:
39.71 USD
Pior negociação:
-87.22 USD
Lucro bruto:
2 050.83 USD (89 718 pips)
Perda bruta:
-1 716.51 USD (66 872 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (41.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
116.20 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
5.52%
Depósito máximo carregado:
38.60%
Último negócio:
13 dias atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
20 minutos
Fator de recuperação:
1.17
Negociações longas:
184 (51.25%)
Negociações curtas:
175 (48.75%)
Fator de lucro:
1.19
Valor esperado:
0.93 USD
Lucro médio:
7.30 USD
Perda média:
-22.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-286.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-286.56 USD (8)
Crescimento mensal:
-20.60%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
286.56 USD (40.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
40.76% (286.56 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.97% (125.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|359
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|334
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +39.71 USD
Pior negociação: -87 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +41.80 USD
Máxima perda consecutiva: -286.56 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
