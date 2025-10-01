SinaisSeções
Teerathad Booranawisedkul

EA Rozy

Teerathad Booranawisedkul
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD por mês
crescimento desde 2025 111%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
359
Negociações com lucro:
281 (78.27%)
Negociações com perda:
78 (21.73%)
Melhor negociação:
39.71 USD
Pior negociação:
-87.22 USD
Lucro bruto:
2 050.83 USD (89 718 pips)
Perda bruta:
-1 716.51 USD (66 872 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (41.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
116.20 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
5.52%
Depósito máximo carregado:
38.60%
Último negócio:
13 dias atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
20 minutos
Fator de recuperação:
1.17
Negociações longas:
184 (51.25%)
Negociações curtas:
175 (48.75%)
Fator de lucro:
1.19
Valor esperado:
0.93 USD
Lucro médio:
7.30 USD
Perda média:
-22.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-286.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-286.56 USD (8)
Crescimento mensal:
-20.60%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
286.56 USD (40.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
40.76% (286.56 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.97% (125.60 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 359
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 334
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +39.71 USD
Pior negociação: -87 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +41.80 USD
Máxima perda consecutiva: -286.56 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.87 × 415
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
ICMarketsSC-Live05
8.13 × 23
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
Hankotrade-Live
12.75 × 73
ICMarketsSC-Live09
14.36 × 111
Alpari-Nano
14.79 × 643
4 mais ...
Sem comentários
2025.12.21 08:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 11:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.08 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 15:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 17:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 10:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 01:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.01 16:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 16:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 15:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 09:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 07:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 07:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 09:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.15 09:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 01:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 23:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 17:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.02 16:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
