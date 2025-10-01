- 자본
- 축소
트레이드:
383
이익 거래:
299 (78.06%)
손실 거래:
84 (21.93%)
최고의 거래:
39.71 USD
최악의 거래:
-87.22 USD
총 수익:
2 169.61 USD (101 904 pips)
총 손실:
-1 791.78 USD (74 289 pips)
연속 최대 이익:
16 (41.80 USD)
연속 최대 이익:
116.20 USD (14)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
4.43%
최대 입금량:
38.60%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
23 분
회복 요인:
1.32
롱(주식매수):
204 (53.26%)
숏(주식차입매도):
179 (46.74%)
수익 요인:
1.21
기대수익:
0.99 USD
평균 이익:
7.26 USD
평균 손실:
-21.33 USD
연속 최대 손실:
8 (-286.56 USD)
연속 최대 손실:
-286.56 USD (8)
월별 성장률:
-8.88%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
286.56 USD (40.76%)
상대적 삭감:
잔고별:
40.76% (286.56 USD)
자본금별:
29.97% (125.60 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|383
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|378
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +39.71 USD
최악의 거래: -87 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +41.80 USD
연속 최대 손실: -286.56 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 35 USD
126%
0
0
USD
USD
678
USD
USD
14
100%
383
78%
4%
1.21
0.99
USD
USD
41%
1:500