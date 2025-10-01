SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / EA Rozy
Teerathad Booranawisedkul

EA Rozy

Teerathad Booranawisedkul
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD al mes
incremento desde 2025 111%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
359
Transacciones Rentables:
281 (78.27%)
Transacciones Irrentables:
78 (21.73%)
Mejor transacción:
39.71 USD
Peor transacción:
-87.22 USD
Beneficio Bruto:
2 050.83 USD (89 718 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 716.51 USD (66 872 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (41.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
116.20 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
5.52%
Carga máxima del depósito:
38.60%
Último trade:
12 días
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
20 minutos
Factor de Recuperación:
1.17
Transacciones Largas:
184 (51.25%)
Transacciones Cortas:
175 (48.75%)
Factor de Beneficio:
1.19
Beneficio Esperado:
0.93 USD
Beneficio medio:
7.30 USD
Pérdidas medias:
-22.01 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-286.56 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-286.56 USD (8)
Crecimiento al mes:
-20.60%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
286.56 USD (40.76%)
Reducción relativa:
De balance:
40.76% (286.56 USD)
De fondos:
29.97% (125.60 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 359
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 334
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +39.71 USD
Peor transacción: -87 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +41.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -286.56 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.87 × 415
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
ICMarketsSC-Live05
8.13 × 23
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
Hankotrade-Live
12.75 × 73
ICMarketsSC-Live09
14.36 × 111
Alpari-Nano
14.79 × 643
otros 4...
No hay comentarios
2025.12.21 08:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 11:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.08 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 15:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 17:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 10:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 01:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.01 16:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 16:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 15:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 09:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 07:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 07:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 09:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.15 09:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 01:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 23:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 17:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.02 16:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
Copiar

