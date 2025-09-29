- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
243
利益トレード:
205 (84.36%)
損失トレード:
38 (15.64%)
ベストトレード:
3.35 USD
最悪のトレード:
-2.77 USD
総利益:
112.67 USD (322 146 pips)
総損失:
-38.51 USD (93 590 pips)
最大連続の勝ち:
26 (9.64 USD)
最大連続利益:
10.08 USD (21)
シャープレシオ:
0.39
取引アクティビティ:
60.76%
最大入金額:
33.47%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
9.80
長いトレード:
110 (45.27%)
短いトレード:
133 (54.73%)
プロフィットファクター:
2.93
期待されたペイオフ:
0.31 USD
平均利益:
0.55 USD
平均損失:
-1.01 USD
最大連続の負け:
3 (-2.22 USD)
最大連続損失:
-2.77 USD (1)
月間成長:
45.16%
年間予想:
547.90%
アルゴリズム取引:
32%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.23 USD
最大の:
7.57 USD (4.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.43% (2.77 USD)
エクイティによる:
47.73% (28.51 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|128
|XAUUSD
|36
|BTCUSD
|36
|NZDCAD
|24
|AUDCHF
|18
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|49
|XAUUSD
|-8
|BTCUSD
|22
|NZDCAD
|7
|AUDCHF
|4
|USDJPY
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|7.3K
|XAUUSD
|-566
|BTCUSD
|220K
|NZDCAD
|1.2K
|AUDCHF
|359
|USDJPY
|47
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.35 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +9.64 USD
最大連続損失: -2.22 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live14
|0.49 × 37
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live26
|0.99 × 1665
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|1.03 × 203
|
ICMarketsSC-Live25
|1.03 × 230
|
RoboForex-ECN-2
|1.24 × 719
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|1.33 × 12
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real17
|1.68 × 156
|
Tickmill-Live08
|1.73 × 26
|
ICMarketsSC-Live24
|1.83 × 53
|
BlackBullMarkets-Live
|1.88 × 32
61 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
101%
0
0
USD
USD
257
USD
USD
12
32%
243
84%
61%
2.92
0.31
USD
USD
48%
1:500