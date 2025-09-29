СигналыРазделы
Majed Mohammed S Albader

IMI2025

Majed Mohammed S Albader
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 101%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
243
Прибыльных трейдов:
205 (84.36%)
Убыточных трейдов:
38 (15.64%)
Лучший трейд:
3.35 USD
Худший трейд:
-2.77 USD
Общая прибыль:
112.67 USD (322 146 pips)
Общий убыток:
-38.51 USD (93 590 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (9.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.08 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
59.76%
Макс. загрузка депозита:
33.47%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
9.80
Длинных трейдов:
110 (45.27%)
Коротких трейдов:
133 (54.73%)
Профит фактор:
2.93
Мат. ожидание:
0.31 USD
Средняя прибыль:
0.55 USD
Средний убыток:
-1.01 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-2.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.77 USD (1)
Прирост в месяц:
45.16%
Алготрейдинг:
32%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.23 USD
Максимальная:
7.57 USD (4.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.43% (2.77 USD)
По эквити:
47.73% (28.51 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 128
XAUUSD 36
BTCUSD 36
NZDCAD 24
AUDCHF 18
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 49
XAUUSD -8
BTCUSD 22
NZDCAD 7
AUDCHF 4
USDJPY 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 7.3K
XAUUSD -566
BTCUSD 220K
NZDCAD 1.2K
AUDCHF 359
USDJPY 47
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.35 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +9.64 USD
Макс. убыток в серии: -2.22 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real3
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
Coinexx-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live14
0.49 × 37
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live26
0.99 × 1665
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
1.03 × 203
ICMarketsSC-Live25
1.03 × 230
RoboForex-ECN-2
1.24 × 719
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live23
1.33 × 12
SaracenInc-Live
1.50 × 109
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real17
1.68 × 156
Tickmill-Live08
1.73 × 26
ICMarketsSC-Live24
1.83 × 53
BlackBullMarkets-Live
1.88 × 32
еще 61...
Нет отзывов
2025.12.16 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 13:24
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 10:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.09 19:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 01:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 07:37
Share of trading days is too low
2025.09.29 07:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.29 06:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 06:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 06:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.29 06:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 06:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
IMI2025
30 USD в месяц
101%
0
0
USD
228
USD
12
32%
243
84%
60%
2.92
0.31
USD
48%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.