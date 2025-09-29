- Прирост
Всего трейдов:
243
Прибыльных трейдов:
205 (84.36%)
Убыточных трейдов:
38 (15.64%)
Лучший трейд:
3.35 USD
Худший трейд:
-2.77 USD
Общая прибыль:
112.67 USD (322 146 pips)
Общий убыток:
-38.51 USD (93 590 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (9.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.08 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
59.76%
Макс. загрузка депозита:
33.47%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
9.80
Длинных трейдов:
110 (45.27%)
Коротких трейдов:
133 (54.73%)
Профит фактор:
2.93
Мат. ожидание:
0.31 USD
Средняя прибыль:
0.55 USD
Средний убыток:
-1.01 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-2.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.77 USD (1)
Прирост в месяц:
45.16%
Алготрейдинг:
32%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.23 USD
Максимальная:
7.57 USD (4.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.43% (2.77 USD)
По эквити:
47.73% (28.51 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|128
|XAUUSD
|36
|BTCUSD
|36
|NZDCAD
|24
|AUDCHF
|18
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|49
|XAUUSD
|-8
|BTCUSD
|22
|NZDCAD
|7
|AUDCHF
|4
|USDJPY
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|7.3K
|XAUUSD
|-566
|BTCUSD
|220K
|NZDCAD
|1.2K
|AUDCHF
|359
|USDJPY
|47
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.35 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +9.64 USD
Макс. убыток в серии: -2.22 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live14
|0.49 × 37
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live26
|0.99 × 1665
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|1.03 × 203
|
ICMarketsSC-Live25
|1.03 × 230
|
RoboForex-ECN-2
|1.24 × 719
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|1.33 × 12
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real17
|1.68 × 156
|
Tickmill-Live08
|1.73 × 26
|
ICMarketsSC-Live24
|1.83 × 53
|
BlackBullMarkets-Live
|1.88 × 32
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
101%
0
0
USD
USD
228
USD
USD
12
32%
243
84%
60%
2.92
0.31
USD
USD
48%
1:500