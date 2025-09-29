- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
1.99 USD
Worst Trade:
-1.92 USD
Profitto lordo:
3.38 USD (387 pips)
Perdita lorda:
-1.92 USD (257 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (0.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.69 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
73.84%
Massimo carico di deposito:
5.58%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.76
Long Trade:
1 (12.50%)
Short Trade:
7 (87.50%)
Fattore di profitto:
1.76
Profitto previsto:
0.18 USD
Profitto medio:
0.48 USD
Perdita media:
-1.92 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.92 USD (1)
Crescita mensile:
1.49%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.23 USD
Massimale:
1.92 USD (1.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.94% (1.92 USD)
Per equità:
4.06% (4.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|7
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|1
|XAUUSD
|0
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|101
|XAUUSD
|29
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.99 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.69 USD
Massima perdita consecutiva: -1.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
OrbexGlobal-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live14
|0.70 × 20
|
ICMarketsSC-Live26
|0.92 × 1646
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 94
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|1.15 × 643
|
Exness-Real17
|1.37 × 141
|
ICMarketsSC-Live25
|1.38 × 125
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
100
USD
USD
1
100%
8
87%
74%
1.76
0.18
USD
USD
4%
1:500