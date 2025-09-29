SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / IAUDICADI2025
Majed Mohammed S Albader

IAUDICADI2025

Majed Mohammed S Albader
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
1.99 USD
Worst Trade:
-1.92 USD
Profitto lordo:
3.38 USD (387 pips)
Perdita lorda:
-1.92 USD (257 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (0.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.69 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
73.84%
Massimo carico di deposito:
5.58%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.76
Long Trade:
1 (12.50%)
Short Trade:
7 (87.50%)
Fattore di profitto:
1.76
Profitto previsto:
0.18 USD
Profitto medio:
0.48 USD
Perdita media:
-1.92 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.92 USD (1)
Crescita mensile:
1.49%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.23 USD
Massimale:
1.92 USD (1.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.94% (1.92 USD)
Per equità:
4.06% (4.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 7
XAUUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 1
XAUUSD 0
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 101
XAUUSD 29
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.99 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.69 USD
Massima perdita consecutiva: -1.92 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
OrbexGlobal-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live14
0.70 × 20
ICMarketsSC-Live26
0.92 × 1646
ICMarketsSC-Live07
0.99 × 94
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 1
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
RoboForex-ECN-2
1.15 × 643
Exness-Real17
1.37 × 141
ICMarketsSC-Live25
1.38 × 125
SaracenInc-Live
1.50 × 109
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Exness-Real29
2.00 × 1
44 più
Non ci sono recensioni
2025.10.01 01:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 07:37
Share of trading days is too low
2025.09.29 07:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.29 06:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 06:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 06:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.29 06:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 06:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
