Majed Mohammed S Albader

IMI2025

Majed Mohammed S Albader
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 103%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
245
Gewinntrades:
206 (84.08%)
Verlusttrades:
39 (15.92%)
Bester Trade:
4.24 USD
Schlechtester Trade:
-2.77 USD
Bruttoprofit:
116.91 USD (322 346 pips)
Bruttoverlust:
-40.45 USD (93 848 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (9.64 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
10.08 USD (21)
Sharpe Ratio:
0.38
Trading-Aktivität:
60.76%
Max deposit load:
33.47%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
10.10
Long-Positionen:
110 (44.90%)
Short-Positionen:
135 (55.10%)
Profit-Faktor:
2.89
Mathematische Gewinnerwartung:
0.31 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.57 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.04 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-2.22 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.77 USD (1)
Wachstum pro Monat :
44.48%
Jahresprognose:
539.65%
Algo-Trading:
32%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.23 USD
Maximaler:
7.57 USD (4.88%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.43% (2.77 USD)
Kapital:
47.73% (28.51 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 130
XAUUSD 36
BTCUSD 36
NZDCAD 24
AUDCHF 18
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 51
XAUUSD -8
BTCUSD 22
NZDCAD 7
AUDCHF 4
USDJPY 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 7.2K
XAUUSD -566
BTCUSD 220K
NZDCAD 1.2K
AUDCHF 359
USDJPY 47
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4.24 USD
Schlechtester Trade: -3 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9.64 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.22 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real3
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
Coinexx-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live14
0.49 × 37
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live26
0.99 × 1665
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
1.03 × 203
ICMarketsSC-Live25
1.03 × 230
RoboForex-ECN-2
1.24 × 719
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live23
1.33 × 12
SaracenInc-Live
1.50 × 109
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real17
1.68 × 156
Tickmill-Live08
1.73 × 26
ICMarketsSC-Live24
1.83 × 53
BlackBullMarkets-Live
1.88 × 32
noch 61 ...
Keine Bewertungen
2025.12.16 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 13:24
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 10:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.09 19:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 01:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 07:37
Share of trading days is too low
2025.09.29 07:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.29 06:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 06:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 06:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.29 06:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 06:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
IMI2025
30 USD pro Monat
103%
0
0
USD
259
USD
14
32%
245
84%
61%
2.89
0.31
USD
48%
1:500
Kopieren

