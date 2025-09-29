- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
243
Negociações com lucro:
205 (84.36%)
Negociações com perda:
38 (15.64%)
Melhor negociação:
3.35 USD
Pior negociação:
-2.77 USD
Lucro bruto:
112.67 USD (322 146 pips)
Perda bruta:
-38.51 USD (93 590 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (9.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10.08 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.39
Atividade de negociação:
60.76%
Depósito máximo carregado:
33.47%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
9.80
Negociações longas:
110 (45.27%)
Negociações curtas:
133 (54.73%)
Fator de lucro:
2.93
Valor esperado:
0.31 USD
Lucro médio:
0.55 USD
Perda média:
-1.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-2.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.77 USD (1)
Crescimento mensal:
45.16%
Algotrading:
32%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.23 USD
Máximo:
7.57 USD (4.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.43% (2.77 USD)
Pelo Capital Líquido:
47.73% (28.51 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|128
|XAUUSD
|36
|BTCUSD
|36
|NZDCAD
|24
|AUDCHF
|18
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|49
|XAUUSD
|-8
|BTCUSD
|22
|NZDCAD
|7
|AUDCHF
|4
|USDJPY
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|7.3K
|XAUUSD
|-566
|BTCUSD
|220K
|NZDCAD
|1.2K
|AUDCHF
|359
|USDJPY
|47
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3.35 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +9.64 USD
Máxima perda consecutiva: -2.22 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live14
|0.49 × 37
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live26
|0.99 × 1665
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|1.03 × 203
|
ICMarketsSC-Live25
|1.03 × 230
|
RoboForex-ECN-2
|1.24 × 719
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|1.33 × 12
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real17
|1.68 × 156
|
Tickmill-Live08
|1.73 × 26
|
ICMarketsSC-Live24
|1.83 × 53
|
BlackBullMarkets-Live
|1.88 × 32
