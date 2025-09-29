- Büyüme
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
7 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (12.50%)
En iyi işlem:
1.99 USD
En kötü işlem:
-1.92 USD
Brüt kâr:
3.38 USD (387 pips)
Brüt zarar:
-1.92 USD (257 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (0.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.69 USD (3)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
73.84%
Maks. mevduat yükü:
5.58%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.76
Alış işlemleri:
1 (12.50%)
Satış işlemleri:
7 (87.50%)
Kâr faktörü:
1.76
Beklenen getiri:
0.18 USD
Ortalama kâr:
0.48 USD
Ortalama zarar:
-1.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.92 USD (1)
Aylık büyüme:
1.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.23 USD
Maksimum:
1.92 USD (1.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.94% (1.92 USD)
Varlığa göre:
4.06% (4.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|7
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|1
|XAUUSD
|0
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|101
|XAUUSD
|29
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.99 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +0.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.92 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
OrbexGlobal-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live14
|0.70 × 20
|
ICMarketsSC-Live26
|0.92 × 1646
|
ICMarketsSC-Live07
|0.99 × 94
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|1.15 × 643
|
Exness-Real17
|1.37 × 141
|
ICMarketsSC-Live25
|1.38 × 125
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
100
USD
USD
1
100%
8
87%
74%
1.76
0.18
USD
USD
4%
1:500