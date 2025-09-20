- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
66
利益トレード:
56 (84.84%)
損失トレード:
10 (15.15%)
ベストトレード:
70.35 USD
最悪のトレード:
-510.00 USD
総利益:
1 393.87 USD (14 316 pips)
総損失:
-1 594.30 USD (13 968 pips)
最大連続の勝ち:
13 (391.51 USD)
最大連続利益:
391.51 USD (13)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
2.55%
最大入金額:
50.85%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
53 分
リカバリーファクター:
-0.24
長いトレード:
36 (54.55%)
短いトレード:
30 (45.45%)
プロフィットファクター:
0.87
期待されたペイオフ:
-3.04 USD
平均利益:
24.89 USD
平均損失:
-159.43 USD
最大連続の負け:
2 (-214.70 USD)
最大連続損失:
-510.00 USD (1)
月間成長:
-74.73%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
211.50 USD
最大の:
819.53 USD (90.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
88.07% (819.45 USD)
エクイティによる:
56.44% (212.96 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD#
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD#
|-200
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD#
|348
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +70.35 USD
最悪のトレード: -510 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +391.51 USD
最大連続損失: -214.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
