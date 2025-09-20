СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Goldspirit
Andreas Wipfli

Goldspirit

Andreas Wipfli
0 отзывов
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -61%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
66
Прибыльных трейдов:
56 (84.84%)
Убыточных трейдов:
10 (15.15%)
Лучший трейд:
70.35 USD
Худший трейд:
-510.00 USD
Общая прибыль:
1 393.87 USD (14 316 pips)
Общий убыток:
-1 594.30 USD (13 968 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (391.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
391.51 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
2.55%
Макс. загрузка депозита:
50.85%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
53 минуты
Фактор восстановления:
-0.24
Длинных трейдов:
36 (54.55%)
Коротких трейдов:
30 (45.45%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-3.04 USD
Средняя прибыль:
24.89 USD
Средний убыток:
-159.43 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-214.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-510.00 USD (1)
Прирост в месяц:
-74.73%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
211.50 USD
Максимальная:
819.53 USD (90.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
88.07% (819.45 USD)
По эквити:
56.44% (212.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# -200
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 348
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +70.35 USD
Худший трейд: -510 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +391.51 USD
Макс. убыток в серии: -214.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.22 12:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 12:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 06:29
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 06:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 13:01
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 19:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 04:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 18:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 16:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 15:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.52% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 15:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.12 14:21
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 13:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 12:30
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 08:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.