- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
66
Прибыльных трейдов:
56 (84.84%)
Убыточных трейдов:
10 (15.15%)
Лучший трейд:
70.35 USD
Худший трейд:
-510.00 USD
Общая прибыль:
1 393.87 USD (14 316 pips)
Общий убыток:
-1 594.30 USD (13 968 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (391.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
391.51 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
2.55%
Макс. загрузка депозита:
50.85%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
53 минуты
Фактор восстановления:
-0.24
Длинных трейдов:
36 (54.55%)
Коротких трейдов:
30 (45.45%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-3.04 USD
Средняя прибыль:
24.89 USD
Средний убыток:
-159.43 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-214.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-510.00 USD (1)
Прирост в месяц:
-74.73%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
211.50 USD
Максимальная:
819.53 USD (90.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
88.07% (819.45 USD)
По эквити:
56.44% (212.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|-200
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|348
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +70.35 USD
Худший трейд: -510 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +391.51 USD
Макс. убыток в серии: -214.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-61%
0
0
USD
USD
122
USD
USD
16
96%
66
84%
3%
0.87
-3.04
USD
USD
88%
1:500