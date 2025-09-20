- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
66
Negociações com lucro:
56 (84.84%)
Negociações com perda:
10 (15.15%)
Melhor negociação:
70.35 USD
Pior negociação:
-510.00 USD
Lucro bruto:
1 393.87 USD (14 316 pips)
Perda bruta:
-1 594.30 USD (13 968 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (391.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
391.51 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
2.55%
Depósito máximo carregado:
50.85%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
53 minutos
Fator de recuperação:
-0.24
Negociações longas:
36 (54.55%)
Negociações curtas:
30 (45.45%)
Fator de lucro:
0.87
Valor esperado:
-3.04 USD
Lucro médio:
24.89 USD
Perda média:
-159.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-214.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-510.00 USD (1)
Crescimento mensal:
-74.73%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
211.50 USD
Máximo:
819.53 USD (90.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
88.07% (819.45 USD)
Pelo Capital Líquido:
56.44% (212.96 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD#
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD#
|-200
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD#
|348
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +70.35 USD
Pior negociação: -510 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +391.51 USD
Máxima perda consecutiva: -214.70 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
