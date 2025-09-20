SinaisSeções
Andreas Wipfli

Goldspirit

Andreas Wipfli
0 comentários
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -61%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
66
Negociações com lucro:
56 (84.84%)
Negociações com perda:
10 (15.15%)
Melhor negociação:
70.35 USD
Pior negociação:
-510.00 USD
Lucro bruto:
1 393.87 USD (14 316 pips)
Perda bruta:
-1 594.30 USD (13 968 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (391.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
391.51 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
2.55%
Depósito máximo carregado:
50.85%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
53 minutos
Fator de recuperação:
-0.24
Negociações longas:
36 (54.55%)
Negociações curtas:
30 (45.45%)
Fator de lucro:
0.87
Valor esperado:
-3.04 USD
Lucro médio:
24.89 USD
Perda média:
-159.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-214.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-510.00 USD (1)
Crescimento mensal:
-74.73%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
211.50 USD
Máximo:
819.53 USD (90.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
88.07% (819.45 USD)
Pelo Capital Líquido:
56.44% (212.96 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD# 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD# -200
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD# 348
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +70.35 USD
Pior negociação: -510 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +391.51 USD
Máxima perda consecutiva: -214.70 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.22 12:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 12:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 06:29
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 06:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 13:01
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 19:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 04:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 18:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 16:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 15:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.52% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 15:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.12 14:21
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 13:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 12:30
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 08:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
