Andreas Wipfli

Goldspirit

Andreas Wipfli
0 comentarios
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -61%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
66
Transacciones Rentables:
56 (84.84%)
Transacciones Irrentables:
10 (15.15%)
Mejor transacción:
70.35 USD
Peor transacción:
-510.00 USD
Beneficio Bruto:
1 393.87 USD (14 316 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 594.30 USD (13 968 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (391.51 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
391.51 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
2.55%
Carga máxima del depósito:
50.85%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
53 minutos
Factor de Recuperación:
-0.24
Transacciones Largas:
36 (54.55%)
Transacciones Cortas:
30 (45.45%)
Factor de Beneficio:
0.87
Beneficio Esperado:
-3.04 USD
Beneficio medio:
24.89 USD
Pérdidas medias:
-159.43 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-214.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-510.00 USD (1)
Crecimiento al mes:
-74.73%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
211.50 USD
Máxima:
819.53 USD (90.25%)
Reducción relativa:
De balance:
88.07% (819.45 USD)
De fondos:
56.44% (212.96 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD# 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD# -200
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD# 348
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +70.35 USD
Peor transacción: -510 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +391.51 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -214.70 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.22 12:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 12:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 06:29
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 06:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 13:01
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 19:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 04:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 18:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 16:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 15:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.52% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 15:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.12 14:21
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 13:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 12:30
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 08:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Goldspirit
30 USD al mes
-61%
0
0
USD
122
USD
16
96%
66
84%
3%
0.87
-3.04
USD
88%
1:500
