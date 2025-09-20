SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Goldspirit
Andreas Wipfli

Goldspirit

Andreas Wipfli
0 Bewertungen
16 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -61%
XMGlobal-Real 8
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
66
Gewinntrades:
56 (84.84%)
Verlusttrades:
10 (15.15%)
Bester Trade:
70.35 USD
Schlechtester Trade:
-510.00 USD
Bruttoprofit:
1 393.87 USD (14 316 pips)
Bruttoverlust:
-1 594.30 USD (13 968 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (391.51 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
391.51 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
2.55%
Max deposit load:
50.85%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
53 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.24
Long-Positionen:
36 (54.55%)
Short-Positionen:
30 (45.45%)
Profit-Faktor:
0.87
Mathematische Gewinnerwartung:
-3.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
24.89 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-159.43 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-214.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-510.00 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-74.73%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
211.50 USD
Maximaler:
819.53 USD (90.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
88.07% (819.45 USD)
Kapital:
56.44% (212.96 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD# 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD# -200
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD# 348
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +70.35 USD
Schlechtester Trade: -510 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +391.51 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -214.70 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.22 12:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 12:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 06:29
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 06:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 13:01
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 19:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 04:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 18:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 16:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 15:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.52% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 15:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.12 14:21
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 13:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 12:30
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 08:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Goldspirit
30 USD pro Monat
-61%
0
0
USD
122
USD
16
96%
66
84%
3%
0.87
-3.04
USD
88%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.