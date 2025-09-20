- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
66
盈利交易:
56 (84.84%)
亏损交易:
10 (15.15%)
最好交易:
70.35 USD
最差交易:
-510.00 USD
毛利:
1 393.87 USD (14 316 pips)
毛利亏损:
-1 594.30 USD (13 968 pips)
最大连续赢利:
13 (391.51 USD)
最大连续盈利:
391.51 USD (13)
夏普比率:
0.03
交易活动:
2.55%
最大入金加载:
50.85%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
53 分钟
采收率:
-0.24
长期交易:
36 (54.55%)
短期交易:
30 (45.45%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-3.04 USD
平均利润:
24.89 USD
平均损失:
-159.43 USD
最大连续失误:
2 (-214.70 USD)
最大连续亏损:
-510.00 USD (1)
每月增长:
-74.73%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
211.50 USD
最大值:
819.53 USD (90.25%)
相对跌幅:
结余:
88.07% (819.45 USD)
净值:
56.44% (212.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD#
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD#
|-200
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD#
|348
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +70.35 USD
最差交易: -510 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +391.51 USD
最大连续亏损: -214.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-61%
0
0
USD
USD
122
USD
USD
16
96%
66
84%
3%
0.87
-3.04
USD
USD
88%
1:500