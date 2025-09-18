- 成長
トレード:
1 861
利益トレード:
868 (46.64%)
損失トレード:
993 (53.36%)
ベストトレード:
2 000.00 USD
最悪のトレード:
-1 108.00 USD
総利益:
19 866.86 USD (411 655 pips)
総損失:
-19 064.03 USD (477 013 pips)
最大連続の勝ち:
52 (251.69 USD)
最大連続利益:
2 095.00 USD (20)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
9.56%
最大入金額:
8.89%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
158
平均保有時間:
20 分
リカバリーファクター:
0.29
長いトレード:
1 039 (55.83%)
短いトレード:
822 (44.17%)
プロフィットファクター:
1.04
期待されたペイオフ:
0.43 USD
平均利益:
22.89 USD
平均損失:
-19.20 USD
最大連続の負け:
61 (-308.32 USD)
最大連続損失:
-2 121.00 USD (4)
月間成長:
1.00%
年間予想:
12.10%
アルゴリズム取引:
1%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 601.56 USD
最大の:
2 802.82 USD (24.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.44% (2 798.82 USD)
エクイティによる:
6.42% (678.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|1860
|AUDCADu
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDu
|803
|AUDCADu
|-1
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDu
|-65K
|AUDCADu
|-37
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DupoinFuturesID-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
5000 USD/月
8%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
15
1%
1 861
46%
10%
1.04
0.43
USD
USD
24%
1:500