シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Live
Kent Vilandka

Live

Kent Vilandka
レビュー0件
信頼性
15週間
0 / 0 USD
月額  5000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 8%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 861
利益トレード:
868 (46.64%)
損失トレード:
993 (53.36%)
ベストトレード:
2 000.00 USD
最悪のトレード:
-1 108.00 USD
総利益:
19 866.86 USD (411 655 pips)
総損失:
-19 064.03 USD (477 013 pips)
最大連続の勝ち:
52 (251.69 USD)
最大連続利益:
2 095.00 USD (20)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
9.56%
最大入金額:
8.89%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
158
平均保有時間:
20 分
リカバリーファクター:
0.29
長いトレード:
1 039 (55.83%)
短いトレード:
822 (44.17%)
プロフィットファクター:
1.04
期待されたペイオフ:
0.43 USD
平均利益:
22.89 USD
平均損失:
-19.20 USD
最大連続の負け:
61 (-308.32 USD)
最大連続損失:
-2 121.00 USD (4)
月間成長:
1.00%
年間予想:
12.10%
アルゴリズム取引:
1%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 601.56 USD
最大の:
2 802.82 USD (24.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.44% (2 798.82 USD)
エクイティによる:
6.42% (678.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDu 1860
AUDCADu 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDu 803
AUDCADu -1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDu -65K
AUDCADu -37
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 000.00 USD
最悪のトレード: -1 108 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +251.69 USD
最大連続損失: -308.32 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DupoinFuturesID-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

2025.11.24 06:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 11:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 08:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 07:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 10:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 14:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 13:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 18:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 09:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 14:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 14:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Live
5000 USD/月
8%
0
0
USD
11K
USD
15
1%
1 861
46%
10%
1.04
0.43
USD
24%
1:500
コピー

