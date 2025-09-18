- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 855
盈利交易:
865 (46.63%)
亏损交易:
990 (53.37%)
最好交易:
2 000.00 USD
最差交易:
-1 108.00 USD
毛利:
19 716.86 USD (410 155 pips)
毛利亏损:
-18 912.93 USD (475 509 pips)
最大连续赢利:
52 (251.69 USD)
最大连续盈利:
2 095.00 USD (20)
夏普比率:
0.01
交易活动:
9.56%
最大入金加载:
8.89%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
258
平均持有时间:
20 分钟
采收率:
0.29
长期交易:
1 036 (55.85%)
短期交易:
819 (44.15%)
利润因子:
1.04
预期回报:
0.43 USD
平均利润:
22.79 USD
平均损失:
-19.10 USD
最大连续失误:
61 (-308.32 USD)
最大连续亏损:
-2 121.00 USD (4)
每月增长:
2.54%
年度预测:
30.81%
算法交易:
1%
结余跌幅:
绝对:
1 601.56 USD
最大值:
2 802.82 USD (24.48%)
相对跌幅:
结余:
24.44% (2 798.82 USD)
净值:
6.42% (678.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|1854
|AUDCADu
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDu
|804
|AUDCADu
|-1
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDu
|-65K
|AUDCADu
|-37
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 000.00 USD
最差交易: -1 108 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +251.69 USD
最大连续亏损: -308.32 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DupoinFuturesID-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月5000 USD
8%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
15
1%
1 855
46%
10%
1.04
0.43
USD
USD
24%
1:500