Kent Vilandka

Live

Kent Vilandka
0 comentários
Confiabilidade
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 5000 USD por mês
crescimento desde 2025 8%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 861
Negociações com lucro:
868 (46.64%)
Negociações com perda:
993 (53.36%)
Melhor negociação:
2 000.00 USD
Pior negociação:
-1 108.00 USD
Lucro bruto:
19 866.86 USD (411 655 pips)
Perda bruta:
-19 064.03 USD (477 013 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
52 (251.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 095.00 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
9.56%
Depósito máximo carregado:
8.89%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
158
Tempo médio de espera:
20 minutos
Fator de recuperação:
0.29
Negociações longas:
1 039 (55.83%)
Negociações curtas:
822 (44.17%)
Fator de lucro:
1.04
Valor esperado:
0.43 USD
Lucro médio:
22.89 USD
Perda média:
-19.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
61 (-308.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 121.00 USD (4)
Crescimento mensal:
1.00%
Previsão anual:
12.10%
Algotrading:
1%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 601.56 USD
Máximo:
2 802.82 USD (24.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.44% (2 798.82 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.42% (678.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDu 1860
AUDCADu 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDu 803
AUDCADu -1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDu -65K
AUDCADu -37
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 000.00 USD
Pior negociação: -1 108 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +251.69 USD
Máxima perda consecutiva: -308.32 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DupoinFuturesID-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.11.24 06:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 11:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 08:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 07:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 10:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 14:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 13:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 18:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 09:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 14:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 14:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
