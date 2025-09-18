- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 861
Negociações com lucro:
868 (46.64%)
Negociações com perda:
993 (53.36%)
Melhor negociação:
2 000.00 USD
Pior negociação:
-1 108.00 USD
Lucro bruto:
19 866.86 USD (411 655 pips)
Perda bruta:
-19 064.03 USD (477 013 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
52 (251.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 095.00 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
9.56%
Depósito máximo carregado:
8.89%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
158
Tempo médio de espera:
20 minutos
Fator de recuperação:
0.29
Negociações longas:
1 039 (55.83%)
Negociações curtas:
822 (44.17%)
Fator de lucro:
1.04
Valor esperado:
0.43 USD
Lucro médio:
22.89 USD
Perda média:
-19.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
61 (-308.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 121.00 USD (4)
Crescimento mensal:
1.00%
Previsão anual:
12.10%
Algotrading:
1%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 601.56 USD
Máximo:
2 802.82 USD (24.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.44% (2 798.82 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.42% (678.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|1860
|AUDCADu
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDu
|803
|AUDCADu
|-1
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDu
|-65K
|AUDCADu
|-37
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 000.00 USD
Pior negociação: -1 108 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +251.69 USD
Máxima perda consecutiva: -308.32 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DupoinFuturesID-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
5000 USD por mês
8%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
15
1%
1 861
46%
10%
1.04
0.43
USD
USD
24%
1:500