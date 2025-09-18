- 자본
- 축소
트레이드:
2 365
이익 거래:
1 162 (49.13%)
손실 거래:
1 203 (50.87%)
최고의 거래:
2 000.00 USD
최악의 거래:
-1 108.00 USD
총 수익:
24 929.55 USD (556 424 pips)
총 손실:
-25 584.13 USD (561 470 pips)
연속 최대 이익:
109 (567.69 USD)
연속 최대 이익:
2 095.00 USD (20)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
9.56%
최대 입금량:
12.19%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
401
평균 유지 시간:
19 분
회복 요인:
-0.20
롱(주식매수):
1 398 (59.11%)
숏(주식차입매도):
967 (40.89%)
수익 요인:
0.97
기대수익:
-0.28 USD
평균 이익:
21.45 USD
평균 손실:
-21.27 USD
연속 최대 손실:
104 (-3 209.10 USD)
연속 최대 손실:
-3 209.10 USD (104)
월별 성장률:
-14.12%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
1%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 743.32 USD
최대한의:
3 245.50 USD (28.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.18% (3 241.50 USD)
자본금별:
20.54% (1 696.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|2364
|AUDCADu
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDu
|-654
|AUDCADu
|-1
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDu
|-5K
|AUDCADu
|-37
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 000.00 USD
최악의 거래: -1 108 USD
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 104
연속 최대 이익: +567.69 USD
연속 최대 손실: -3 209.10 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DupoinFuturesID-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 5000 USD
-7%
0
0
USD
USD
9.3K
USD
USD
17
1%
2 365
49%
10%
0.97
-0.28
USD
USD
28%
1:500