Kent Vilandka
0 comentarios
Fiabilidad
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 5000 USD al mes
incremento desde 2025 8%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 861
Transacciones Rentables:
868 (46.64%)
Transacciones Irrentables:
993 (53.36%)
Mejor transacción:
2 000.00 USD
Peor transacción:
-1 108.00 USD
Beneficio Bruto:
19 866.86 USD (411 655 pips)
Pérdidas Brutas:
-19 064.03 USD (477 013 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
52 (251.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 095.00 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
9.56%
Carga máxima del depósito:
8.89%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
158
Tiempo medio de espera:
20 minutos
Factor de Recuperación:
0.29
Transacciones Largas:
1 039 (55.83%)
Transacciones Cortas:
822 (44.17%)
Factor de Beneficio:
1.04
Beneficio Esperado:
0.43 USD
Beneficio medio:
22.89 USD
Pérdidas medias:
-19.20 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
61 (-308.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 121.00 USD (4)
Crecimiento al mes:
1.00%
Pronóstico anual:
12.10%
Trading algorítmico:
1%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 601.56 USD
Máxima:
2 802.82 USD (24.48%)
Reducción relativa:
De balance:
24.44% (2 798.82 USD)
De fondos:
6.42% (678.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDu 1860
AUDCADu 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDu 803
AUDCADu -1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDu -65K
AUDCADu -37
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 000.00 USD
Peor transacción: -1 108 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +251.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -308.32 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DupoinFuturesID-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.11.24 06:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 11:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 08:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 07:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 10:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 14:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 13:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 18:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 09:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 14:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 14:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
