- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 855
Прибыльных трейдов:
865 (46.63%)
Убыточных трейдов:
990 (53.37%)
Лучший трейд:
2 000.00 USD
Худший трейд:
-1 108.00 USD
Общая прибыль:
19 716.86 USD (410 155 pips)
Общий убыток:
-18 912.93 USD (475 509 pips)
Макс. серия выигрышей:
52 (251.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 095.00 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
9.56%
Макс. загрузка депозита:
8.89%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
258
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
0.29
Длинных трейдов:
1 036 (55.85%)
Коротких трейдов:
819 (44.15%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.43 USD
Средняя прибыль:
22.79 USD
Средний убыток:
-19.10 USD
Макс. серия проигрышей:
61 (-308.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 121.00 USD (4)
Прирост в месяц:
2.54%
Годовой прогноз:
30.81%
Алготрейдинг:
1%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 601.56 USD
Максимальная:
2 802.82 USD (24.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.44% (2 798.82 USD)
По эквити:
6.42% (678.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|1854
|AUDCADu
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDu
|804
|AUDCADu
|-1
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDu
|-65K
|AUDCADu
|-37
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 000.00 USD
Худший трейд: -1 108 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +251.69 USD
Макс. убыток в серии: -308.32 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DupoinFuturesID-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
5000 USD в месяц
8%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
15
1%
1 855
46%
10%
1.04
0.43
USD
USD
24%
1:500