СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Live
Kent Vilandka

Live

Kent Vilandka
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 5000 USD в месяц
прирост с 2025 8%
DupoinFuturesID-Real
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 855
Прибыльных трейдов:
865 (46.63%)
Убыточных трейдов:
990 (53.37%)
Лучший трейд:
2 000.00 USD
Худший трейд:
-1 108.00 USD
Общая прибыль:
19 716.86 USD (410 155 pips)
Общий убыток:
-18 912.93 USD (475 509 pips)
Макс. серия выигрышей:
52 (251.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 095.00 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
9.56%
Макс. загрузка депозита:
8.89%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
258
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
0.29
Длинных трейдов:
1 036 (55.85%)
Коротких трейдов:
819 (44.15%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.43 USD
Средняя прибыль:
22.79 USD
Средний убыток:
-19.10 USD
Макс. серия проигрышей:
61 (-308.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 121.00 USD (4)
Прирост в месяц:
2.54%
Годовой прогноз:
30.81%
Алготрейдинг:
1%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 601.56 USD
Максимальная:
2 802.82 USD (24.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.44% (2 798.82 USD)
По эквити:
6.42% (678.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDu 1854
AUDCADu 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDu 804
AUDCADu -1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDu -65K
AUDCADu -37
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 000.00 USD
Худший трейд: -1 108 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +251.69 USD
Макс. убыток в серии: -308.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DupoinFuturesID-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.24 06:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 11:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 08:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 07:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 10:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 14:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 13:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 18:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 09:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 14:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 14:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Live
5000 USD в месяц
8%
0
0
USD
11K
USD
15
1%
1 855
46%
10%
1.04
0.43
USD
24%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.