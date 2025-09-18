SignaleKategorien
Kent Vilandka
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
16 Wochen
0 / 0 USD
Für 5000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 5%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 892
Gewinntrades:
874 (46.19%)
Verlusttrades:
1 018 (53.81%)
Bester Trade:
2 000.00 USD
Schlechtester Trade:
-1 108.00 USD
Bruttoprofit:
20 166.86 USD (414 655 pips)
Bruttoverlust:
-19 645.76 USD (489 522 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
52 (251.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 095.00 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
9.56%
Max deposit load:
8.89%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
172
Durchschn. Haltezeit:
20 Minuten
Erholungsfaktor:
0.19
Long-Positionen:
1 064 (56.24%)
Short-Positionen:
828 (43.76%)
Profit-Faktor:
1.03
Mathematische Gewinnerwartung:
0.28 USD
Durchschnittlicher Profit:
23.07 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
61 (-308.32 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 121.00 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-2.13%
Jahresprognose:
-25.80%
Algo-Trading:
1%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 601.56 USD
Maximaler:
2 802.82 USD (24.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.44% (2 798.82 USD)
Kapital:
6.42% (678.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDu 1891
AUDCADu 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDu 522
AUDCADu -1
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDu -75K
AUDCADu -37
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 000.00 USD
Schlechtester Trade: -1 108 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +251.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -308.32 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DupoinFuturesID-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.11.24 06:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 11:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 08:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 07:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 10:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 14:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 13:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 18:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 09:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 14:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 14:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
