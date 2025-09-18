- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
85
利益トレード:
68 (80.00%)
損失トレード:
17 (20.00%)
ベストトレード:
380.20 USD
最悪のトレード:
-66.12 USD
総利益:
3 255.69 USD (14 249 pips)
総損失:
-587.63 USD (3 638 pips)
最大連続の勝ち:
11 (226.52 USD)
最大連続利益:
672.51 USD (10)
シャープレシオ:
0.42
取引アクティビティ:
71.80%
最大入金額:
8.33%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
14.21
長いトレード:
44 (51.76%)
短いトレード:
41 (48.24%)
プロフィットファクター:
5.54
期待されたペイオフ:
31.39 USD
平均利益:
47.88 USD
平均損失:
-34.57 USD
最大連続の負け:
3 (-185.98 USD)
最大連続損失:
-185.98 USD (3)
月間成長:
24.78%
年間予想:
300.72%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
79.14 USD
最大の:
187.77 USD (3.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.67% (187.67 USD)
エクイティによる:
27.62% (1 544.94 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|2.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +380.20 USD
最悪のトレード: -66 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +226.52 USD
最大連続損失: -185.98 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 1492
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.49 × 92
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Tradeview-Live
|0.67 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.78 × 15551
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.87 × 30
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.02 × 49
58 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
150 USD/月
59%
0
0
USD
USD
6.4K
USD
USD
13
100%
85
80%
72%
5.54
31.39
USD
USD
28%
1:500