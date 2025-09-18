- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
10 (76.92%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (23.08%)
En iyi işlem:
380.20 USD
En kötü işlem:
-66.12 USD
Brüt kâr:
544.70 USD (2 200 pips)
Brüt zarar:
-193.89 USD (1 131 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (113.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
430.94 USD (4)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
82.67%
Maks. mevduat yükü:
7.97%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.87
Alış işlemleri:
12 (92.31%)
Satış işlemleri:
1 (7.69%)
Kâr faktörü:
2.81
Beklenen getiri:
26.99 USD
Ortalama kâr:
54.47 USD
Ortalama zarar:
-64.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-185.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-185.98 USD (3)
Aylık büyüme:
7.02%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
79.14 USD
Maksimum:
187.77 USD (3.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.67% (187.67 USD)
Varlığa göre:
23.34% (1 192.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|351
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +380.20 USD
En kötü işlem: -66 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +113.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -185.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 1492
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.49 × 92
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Tradeview-Live
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.78 × 15523
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.87 × 30
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|1.03 × 100
|
Exness-MT5Real3
|1.04 × 46
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 387
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
7%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
1
100%
13
76%
83%
2.80
26.99
USD
USD
23%
1:500