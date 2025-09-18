- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
85
Negociações com lucro:
68 (80.00%)
Negociações com perda:
17 (20.00%)
Melhor negociação:
380.20 USD
Pior negociação:
-66.12 USD
Lucro bruto:
3 255.69 USD (14 249 pips)
Perda bruta:
-587.63 USD (3 638 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (226.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
672.51 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.42
Atividade de negociação:
71.80%
Depósito máximo carregado:
8.33%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
14.21
Negociações longas:
44 (51.76%)
Negociações curtas:
41 (48.24%)
Fator de lucro:
5.54
Valor esperado:
31.39 USD
Lucro médio:
47.88 USD
Perda média:
-34.57 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-185.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-185.98 USD (3)
Crescimento mensal:
24.78%
Previsão anual:
300.72%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
79.14 USD
Máximo:
187.77 USD (3.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.67% (187.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.62% (1 544.94 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|2.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +380.20 USD
Pior negociação: -66 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +226.52 USD
Máxima perda consecutiva: -185.98 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 1492
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.49 × 92
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Tradeview-Live
|0.67 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.78 × 15551
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.87 × 30
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.02 × 49
58 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
150 USD por mês
59%
0
0
USD
USD
6.4K
USD
USD
13
100%
85
80%
72%
5.54
31.39
USD
USD
28%
1:500