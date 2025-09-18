- Прирост
Всего трейдов:
85
Прибыльных трейдов:
68 (80.00%)
Убыточных трейдов:
17 (20.00%)
Лучший трейд:
380.20 USD
Худший трейд:
-66.12 USD
Общая прибыль:
3 255.69 USD (14 249 pips)
Общий убыток:
-587.63 USD (3 638 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (226.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
672.51 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.42
Торговая активность:
71.80%
Макс. загрузка депозита:
8.33%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
14.21
Длинных трейдов:
44 (51.76%)
Коротких трейдов:
41 (48.24%)
Профит фактор:
5.54
Мат. ожидание:
31.39 USD
Средняя прибыль:
47.88 USD
Средний убыток:
-34.57 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-185.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-185.98 USD (3)
Прирост в месяц:
24.78%
Годовой прогноз:
300.72%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
79.14 USD
Максимальная:
187.77 USD (3.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.67% (187.67 USD)
По эквити:
27.62% (1 544.94 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|2.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +380.20 USD
Худший трейд: -66 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +226.52 USD
Макс. убыток в серии: -185.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 1492
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.49 × 92
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Tradeview-Live
|0.67 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.78 × 15551
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.87 × 30
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.02 × 49
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
150 USD в месяц
59%
0
0
USD
USD
6.4K
USD
USD
13
100%
85
80%
72%
5.54
31.39
USD
USD
28%
1:500