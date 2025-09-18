- 成长
交易:
85
盈利交易:
68 (80.00%)
亏损交易:
17 (20.00%)
最好交易:
380.20 USD
最差交易:
-66.12 USD
毛利:
3 255.69 USD (14 249 pips)
毛利亏损:
-587.63 USD (3 638 pips)
最大连续赢利:
11 (226.52 USD)
最大连续盈利:
672.51 USD (10)
夏普比率:
0.42
交易活动:
71.80%
最大入金加载:
8.33%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
3 天
采收率:
14.21
长期交易:
44 (51.76%)
短期交易:
41 (48.24%)
利润因子:
5.54
预期回报:
31.39 USD
平均利润:
47.88 USD
平均损失:
-34.57 USD
最大连续失误:
3 (-185.98 USD)
最大连续亏损:
-185.98 USD (3)
每月增长:
24.78%
年度预测:
300.72%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
79.14 USD
最大值:
187.77 USD (3.68%)
相对跌幅:
结余:
3.67% (187.67 USD)
净值:
27.62% (1 544.94 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|2.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
最好交易: +380.20 USD
最差交易: -66 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +226.52 USD
最大连续亏损: -185.98 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 1492
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.49 × 92
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Tradeview-Live
|0.67 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.78 × 15551
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.87 × 30
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.02 × 49
