트레이드:
85
이익 거래:
68 (80.00%)
손실 거래:
17 (20.00%)
최고의 거래:
380.20 USD
최악의 거래:
-66.12 USD
총 수익:
3 255.69 USD (14 249 pips)
총 손실:
-589.10 USD (3 638 pips)
연속 최대 이익:
11 (226.52 USD)
연속 최대 이익:
672.51 USD (10)
샤프 비율:
0.42
거래 활동:
61.23%
최대 입금량:
8.33%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
14.20
롱(주식매수):
44 (51.76%)
숏(주식차입매도):
41 (48.24%)
수익 요인:
5.53
기대수익:
31.37 USD
평균 이익:
47.88 USD
평균 손실:
-34.65 USD
연속 최대 손실:
3 (-185.98 USD)
연속 최대 손실:
-185.98 USD (3)
월별 성장률:
10.23%
연간 예측:
124.15%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
79.14 USD
최대한의:
187.77 USD (3.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.67% (187.67 USD)
자본금별:
27.62% (1 544.94 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|2.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +380.20 USD
최악의 거래: -66 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +226.52 USD
연속 최대 손실: -185.98 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 1492
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.49 × 92
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.50 × 4
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 12
|
Tradeview-Live
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.78 × 15570
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.87 × 30
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.02 × 49
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 150 USD
59%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
13
100%
85
80%
61%
5.52
31.37
USD
USD
28%
1:500