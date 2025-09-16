- 成長
トレード:
418
利益トレード:
398 (95.21%)
損失トレード:
20 (4.78%)
ベストトレード:
194.73 USD
最悪のトレード:
-576.70 USD
総利益:
4 135.49 USD (274 925 pips)
総損失:
-3 823.65 USD (200 738 pips)
最大連続の勝ち:
161 (1 764.76 USD)
最大連続利益:
1 764.76 USD (161)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
54.31%
最大入金額:
58.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
39
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
0.09
長いトレード:
418 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
0.75 USD
平均利益:
10.39 USD
平均損失:
-191.18 USD
最大連続の負け:
12 (-3 553.13 USD)
最大連続損失:
-3 553.13 USD (12)
月間成長:
90.15%
年間予想:
1 093.79%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 367.23 USD
最大の:
3 553.13 USD (84.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
84.88% (3 553.13 USD)
エクイティによる:
89.00% (3 725.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|418
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|312
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|74K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +194.73 USD
最悪のトレード: -577 USD
最大連続の勝ち: 161
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +1 764.76 USD
最大連続損失: -3 553.13 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
