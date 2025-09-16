シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / ATI Serok Gold 6T45
Lim Tonny

ATI Serok Gold 6T45

Lim Tonny
レビュー0件
15週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -29%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
418
利益トレード:
398 (95.21%)
損失トレード:
20 (4.78%)
ベストトレード:
194.73 USD
最悪のトレード:
-576.70 USD
総利益:
4 135.49 USD (274 925 pips)
総損失:
-3 823.65 USD (200 738 pips)
最大連続の勝ち:
161 (1 764.76 USD)
最大連続利益:
1 764.76 USD (161)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
54.31%
最大入金額:
58.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
39
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
0.09
長いトレード:
418 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
0.75 USD
平均利益:
10.39 USD
平均損失:
-191.18 USD
最大連続の負け:
12 (-3 553.13 USD)
最大連続損失:
-3 553.13 USD (12)
月間成長:
90.15%
年間予想:
1 093.79%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 367.23 USD
最大の:
3 553.13 USD (84.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
84.88% (3 553.13 USD)
エクイティによる:
89.00% (3 725.50 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD 418
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD 312
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD 74K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +194.73 USD
最悪のトレード: -577 USD
最大連続の勝ち: 161
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +1 764.76 USD
最大連続損失: -3 553.13 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.14 23:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 17:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 07:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 05:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 05:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 16:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.21 15:12
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 09:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.12 23:33
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.12 23:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 06:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.22 01:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 15:14
Share of trading days is too low
2025.09.16 15:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.16 13:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 13:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
