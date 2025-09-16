SeñalesSecciones
Lim Tonny

ATI Serok Gold 6T45

Lim Tonny
0 comentarios
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -29%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
418
Transacciones Rentables:
398 (95.21%)
Transacciones Irrentables:
20 (4.78%)
Mejor transacción:
194.73 USD
Peor transacción:
-576.70 USD
Beneficio Bruto:
4 135.49 USD (274 925 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 823.65 USD (200 738 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
161 (1 764.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 764.76 USD (161)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
54.31%
Carga máxima del depósito:
58.00%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
39
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
0.09
Transacciones Largas:
418 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
0.75 USD
Beneficio medio:
10.39 USD
Pérdidas medias:
-191.18 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-3 553.13 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 553.13 USD (12)
Crecimiento al mes:
90.15%
Pronóstico anual:
1 093.79%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 367.23 USD
Máxima:
3 553.13 USD (84.88%)
Reducción relativa:
De balance:
84.88% (3 553.13 USD)
De fondos:
89.00% (3 725.50 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD 418
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD 312
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD 74K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +194.73 USD
Peor transacción: -577 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 161
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +1 764.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 553.13 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.14 23:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 17:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 07:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 05:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 05:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 16:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.21 15:12
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 09:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.12 23:33
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.12 23:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 06:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.22 01:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 15:14
Share of trading days is too low
2025.09.16 15:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.16 13:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 13:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.