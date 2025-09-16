- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
403
Прибыльных трейдов:
383 (95.03%)
Убыточных трейдов:
20 (4.96%)
Лучший трейд:
194.73 USD
Худший трейд:
-576.70 USD
Общая прибыль:
4 039.15 USD (265 300 pips)
Общий убыток:
-3 823.65 USD (200 738 pips)
Макс. серия выигрышей:
161 (1 764.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 764.76 USD (161)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
53.24%
Макс. загрузка депозита:
58.00%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
58
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
0.06
Длинных трейдов:
403 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.53 USD
Средняя прибыль:
10.55 USD
Средний убыток:
-191.18 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-3 553.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 553.13 USD (12)
Прирост в месяц:
96.38%
Годовой прогноз:
1 169.41%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 367.23 USD
Максимальная:
3 553.13 USD (84.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
84.88% (3 553.13 USD)
По эквити:
89.00% (3 725.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|403
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|216
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|65K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +194.73 USD
Худший трейд: -577 USD
Макс. серия выигрышей: 161
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +1 764.76 USD
Макс. убыток в серии: -3 553.13 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-33%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
15
100%
403
95%
53%
1.05
0.53
USD
USD
89%
1:500