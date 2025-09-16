СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / ATI Serok Gold 6T45
Lim Tonny

ATI Serok Gold 6T45

Lim Tonny
0 отзывов
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -33%
XMGlobal-Real 8
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
403
Прибыльных трейдов:
383 (95.03%)
Убыточных трейдов:
20 (4.96%)
Лучший трейд:
194.73 USD
Худший трейд:
-576.70 USD
Общая прибыль:
4 039.15 USD (265 300 pips)
Общий убыток:
-3 823.65 USD (200 738 pips)
Макс. серия выигрышей:
161 (1 764.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 764.76 USD (161)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
53.24%
Макс. загрузка депозита:
58.00%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
58
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
0.06
Длинных трейдов:
403 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.53 USD
Средняя прибыль:
10.55 USD
Средний убыток:
-191.18 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-3 553.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 553.13 USD (12)
Прирост в месяц:
96.38%
Годовой прогноз:
1 169.41%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 367.23 USD
Максимальная:
3 553.13 USD (84.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
84.88% (3 553.13 USD)
По эквити:
89.00% (3 725.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 403
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 216
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 65K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +194.73 USD
Худший трейд: -577 USD
Макс. серия выигрышей: 161
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +1 764.76 USD
Макс. убыток в серии: -3 553.13 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.14 23:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 17:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.13 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 07:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 05:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 05:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 16:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.21 15:12
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 09:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.12 23:33
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.12 23:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 06:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.22 01:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 15:14
Share of trading days is too low
2025.09.16 15:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.16 13:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 13:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ATI Serok Gold 6T45
30 USD в месяц
-33%
0
0
USD
2K
USD
15
100%
403
95%
53%
1.05
0.53
USD
89%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.