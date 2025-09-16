- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
407
盈利交易:
387 (95.08%)
亏损交易:
20 (4.91%)
最好交易:
194.73 USD
最差交易:
-576.70 USD
毛利:
4 086.49 USD (270 032 pips)
毛利亏损:
-3 823.65 USD (200 738 pips)
最大连续赢利:
161 (1 764.76 USD)
最大连续盈利:
1 764.76 USD (161)
夏普比率:
0.03
交易活动:
54.31%
最大入金加载:
58.00%
最近交易:
9 几分钟前
每周交易:
32
平均持有时间:
11 小时
采收率:
0.07
长期交易:
407 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.65 USD
平均利润:
10.56 USD
平均损失:
-191.18 USD
最大连续失误:
12 (-3 553.13 USD)
最大连续亏损:
-3 553.13 USD (12)
每月增长:
89.74%
年度预测:
1 088.85%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1 367.23 USD
最大值:
3 553.13 USD (84.88%)
相对跌幅:
结余:
84.88% (3 553.13 USD)
净值:
89.00% (3 725.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|407
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|263
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|69K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +194.73 USD
最差交易: -577 USD
最大连续赢利: 161
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +1 764.76 USD
最大连续亏损: -3 553.13 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-31%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
15
100%
407
95%
54%
1.06
0.65
USD
USD
89%
1:500